Число пострадавших при атаке беспилотника на Белгород выросло до девяти

Количество пострадавших при атаке беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде выросло до девяти человек. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Белгородской области.

Молодой человек 19-ти лет с акубаротравмой и осколочными ранениями лица и ног находится в областной клинической больнице. Троих пострадавших доставили в городскую больницу № 2 с аналогичными травмами.

Еще одному мужчине помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы и ситуационный центр.

Изначально оперштаб сообщил, что в результате атаки пострадали по меньше мере четыре мирных жителя, среди которых трехлетняя девочка.