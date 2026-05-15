Силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над Россией за шесть часов

Минобороны: ПВО за шесть часов уничтожила 22 украинских дрона над Россией

С 08:00 до 14:00 в пятницу дежурные комплексы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 22 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над акваторией Черного моря, в воздушном пространстве над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Тверской, Псковской, Смоленской, Калужской, Брянской и Белгородской областей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали два БПЛА, летевших к Москве. Число ликвидированных целей у столицы с начала суток достигло семи.

Также утром в пятницу Минобороны заявило об уничтожении 355 БПЛА над российской территорией. До этого после удара БПЛА в Рязанской области 12 человек получили ранения и трое погибли. Повреждения получили два жилых многоэтажных дома.