Стала известна цель нового ракетного удара ВС России по Киеву

«Военная хроника»: ракетный удар по Киеву пришелся на завод «Артем»

Фото: РИА «Новости»

Новый ракетный удар по Киеву, который нанесли ночью, пришелся по цехам завода «Артем». Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По его данным, степень разрушения объекта пока неизвестна.

Согласно открытым источникам, завод «Артем» находится в Шевченковском районе города недалеко от станции метро «Лукьяновская». Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на одном из предприятий в этом районе вспыхнул пожар, добавив, что на месте работают все экстренные службы.

Взрывы утром прогремели как в самом Киеве, так и в его пригороде, Борисполе. В украинской столице сработала система ПВО, в городах объявили баллистическую угрозу.

В июле российским военным уже удавалось поразить склад на этом предприятии.

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