Во Франции услышали предупреждение Путина о риске мировой войны

Во Франции встревожились после заявления президента России Владимира Путина об угрозе вовлечения НАТО в конфликт на Украине. Об этом написало издание Le Monde .

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны», — заявил журналистам дипломатический источник.

Ранее Путин заявил, что, если на Западе окончательно разрешат киевскому режиму наносить удары вглубь России, это укажет на прямое участие США, Евросоюза и НАТО в конфликте на Украине. Он пообещал, что в таком случае Россия примет соответствующие решения, исходя из угроз, которые ей будут создавать.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя предупредил, что одобрение атак дальнобойным вооружением для ВСУ приведет к необратимым последствиям и прямой войне между Россией и НАТО.