Запад предостерегли от одобрения использования ВСУ дальнобойного оружия
Небензя: одобрение дальнобойного оружия ВСУ приведет к войне России и НАТО
Снятие ограничений на использование ВСУ дальнобойного вооружения приведет к необратимым последствиям и фактическому объявлению странами НАТО войны России. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности международной организации.
Дипломат подчеркнул, что украинские боевики давно наносят удары по российской территории и устраивают теракты, направленные на мирное население и гражданскую инфраструктуру. Но использование дальнобойного вооружения приведет к усилению эскалации в отношениях России и стран Запада.
«Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это станет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», — заявил Небензя.
Дипломат добавил, что в таких условиях в отношении западных агрессоров примут меры. Переложить всю вину на Украину союзники не смогут, потому что использование дальнобойного оружия невозможно без данных от разведывательных спутников США и Евросоюза.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что предостережение президента Владимира Путина о серьезных последствиях для стран Запада от одобрения использования ВСУ дальнобойного оружия дошло до адресатов. Он подчеркнул, что высказывание главы государства стало четким и ясным без возможностей двойного толкования.