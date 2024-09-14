Во Франции рассказали о реакции жителей Красноармейска на продвижение ВС РФ

Политик Асселино из Франции: жители Красноармейска ждут бойцов ВС РФ

Фото: РИА «Новости»

Многие жители Красноармейска (украинское название — Покровск), расположенного на подконтрольной ВСУ части ДНР, приветствовали приход в город российских военных. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

«Многие жители, оставшиеся в Покровске, приветствовали приход русских и служили информаторами для разоблачения украинских солдат», — написал Асселино.

Французский политик добавил, что это реальность, за признание которой его недавно оскорбляли.

Телеканал LCI в новом выпуске новостей сообщил о враждебном отношении горожан к киевскому режиму, добавив, что они передают российским военным информацию о ВСУ. Все проукраински настроенные жители уже покинули Красноармейск. Как рассказал один из украинских военных медиков, они были вынуждены передвигаться по городу в гражданской одежде, чтобы привлекать меньше внимания.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал руководство страны не давать разрешения ВСУ на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

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