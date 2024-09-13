Францию призвали не давать разрешение ВСУ для ударов по России

Филиппо призвал Францию прислушаться к предупреждению Путина об оружии для ВСУ

Власти Франции обязаны выйти из безумного решения по предоставлению ВСУ использовать ракеты большой дальности для ударов по России. Иначе все перерастет в новую мировую войну. Об этом в социальной сети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который предупредил о соответствующем ответе на разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие.

«Он предупредил, что это означает войну НАТО и России. Итак, мировая война! Франция должна выйти из этого бешеного безумия!», — отметил Филиппо.

Путин, комментируя обсуждение западными странами снятие ограничений на использование украинскими боевиками дальнобойного оружия, подчеркивал, что это сделает государства НАТО участниками конфликта на Украине.

Глава государства добавил, что ВСУ получат доступ к разведывательным спутникам США и Евросоюза для определения целей. Кроме того, задавать полетные задания ракетам станут западные специалисты.