Во Франции признали проблемы ВСУ на поле боя | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 04:26 Во Франции признали проблемы ВСУ на поле боя Генерал Франции Норлен: ВСУ оказались в растерянности из-за наступления ВС РФ Freepik

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Руководство Вооруженных сил Украины не знает, чем ответить на наступление российских войск. Об этом в интервью LCI заявил генерал в отставке Военно-воздушных сил Франции Бернар Норлен.

«Сейчас украинское командование <…> столкнулось с проблемой: оно не понимает, где необходимо укреплять позиции и что собираются предпринимать русские», — отметил он.

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По его словам, ВСУ оказались не просто в тяжелом, а в трагическом положении. Действия российской армии, которая успешно адаптируется к реалиям на поле боя, он назвал гибкими и способными удивить противника.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что обстановка на Харьковском направлении «весьма драматична». Так она охарактеризовала ситуацию, в которой оказались ВСУ.