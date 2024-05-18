Бербок назвала ситуацию под Харьковом «весьма драматичной» для ВСУ | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 20:12 Бербок назвала ситуацию под Харьковом «весьма драматичной» для ВСУ Tagesschau: Бербок назвала ситуацию в Харьковской области для ВСУ драматичной РИА «Новости»

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Обстановка на Харьковском направлении «весьма драматична». Так охарактеризовала ситуацию, в которой оказались ВСУ, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщило издание Tagesschau.

«Ситуация вокруг второго по величине украинского города „весьма драматична“», — процитировало Бербок издание.

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Журналисты уточнили, что глава МИД ФРГ заявила об этом в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге.

Бербок также призвала Запад нарастить поставки дальнобойного оружия в Киев с учетом нынешних непростых реалий под Харьковом.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предупредил, что наступление российских войск на Харьковском направлении — это «только начало». По его словам, все исконно русские земли освободят от неонацистов.