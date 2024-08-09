Стало известно, в каком состоянии находится Евгений Поддубный

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в Курской области, перевели из шокового зала НИИ скорой помощи имени Склифосовского в реанимацию ожогового отделения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Как сообщили журналистам источники, Поддубный находится в сознании, общается с врачами, дышит сам через кислородную маску и не имеет проблем с аппетитом. В целом, по их данным, журналист идет на поправку.

Ранее корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц раскрыл подробности спасения Поддубного.

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева отметила, что шансов выжить при покушении у ее коллеги почти не было, однако ему это удалось.