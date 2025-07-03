Вновь попавшую в плен Надежду Савченко предложили обменять

Помилованная президентом России Владимиром Путиным украинка Надежда Савченко могла вновь попасть в плен. Если информация подтвердится, ее могут обменять на разведчика или пророссийского активиста, сообщил Lenta.ru политолог Олег Глазунов.

«Она такой же военнослужащий украинской армии, как все остальные, и повторный плен ни о чем не говорит. Она же солдат, попала с оружием в руках на поле боя. Если бы она была военным преступником, то ее бы судили, и она бы понесла наказание», — сказал он.

Однако, по мнению политолога, ее не станут обменивать на рядового военнослужащего. Глазунов заявил, что сопоставимой с Савченко фигурой мог бы стать разведчик, агент или заключенный в тюрьму пророссийски настроенный украинец.

Савченко с первых дней СВО вернулась в строй, став командиром роты 131-го батальона 112-й бригады территориальной обороны. В мае военный блогер Владимир Романов объявил, что она погибла. Позднее украинский журналист Всеволод Филимоненко заявил, что бывшая летчица в плену.

Путин помиловал Савченко в 2016 году. «Известия» сообщили, что по возвращении на родину она занялась политикой.