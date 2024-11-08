Помилованная Путиным Надежда Савченко взялась за оружие

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко отправилась в зону СВО в качестве командира роты. Украинский журналист Владимир Бойко сообщил об этом в соцсети Facebook*.

«Надя Савченко командует ротой в 112-й бригаде территориальной обороны, а ее сестра в том же батальоне служит в саперном взводе», — сказал он.

Савченко, по словам Бойко, заступила на службу в первые дни конфликта. Журналист сообщил, что весной она получала ранения, но потом вернулась в строй.

В 2014 году Савченко вступила в нацбатальон «Айдар»**, затем попала в плен и российский изолятор. Суд в Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии и штрафу на сумму 30 тысяч рублей за убийство журналистов. В 2016 году женщина по обмену вернулась на родину, а президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании. Во время пандемии коронавируса бывшая заключенная активно выступала против локдауна и попалась на использовании поддельного сертификата о вакцинации.

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