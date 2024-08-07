Российские военные впервые применили дрон «Молния» в зоне СВО

Расчеты ударных дронов «Молния» уничтожили долговременные огневые точки и бронированную и автомобильную технику ВСУ на Донецком направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщили «Известия» .

В ведомстве подчеркнули, что новый беспилотник показал себя как эффективное средство для атаки. Его сложно сбить, так как для этого нужно ликвидировать батарею.

Даже с простреленными крыльями дрон долетает до нужного объекта. «Молния» является легким, прочным и маневренным БПЛА, с помощью которого можно поражать цели на расстоянии до 30 километров, добавили в министерстве.

«Первый боевой вылет — попадание сразу в цель. Эмоции зашкаливали. У нас было 10 вылетов, и девять были в цель», — рассказал командир расчета с позывным Никитич.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обнародовал кадры с уничтожением украинской техники в Курской области. ВС России ударили по цели с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».