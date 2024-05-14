Влияние США ослабло из-за «самостоятельности» Франции и ФРГ в вопросе Украины | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 07:27 Влияние США ослабло из-за «самостоятельности» Франции и ФРГ в вопросе Украины Экс-разведчик Бо: в США увидели, что ситуация на Украине выходит из-под контроля Petro Poroshenko/Twitter.com / Global Look Press

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Белый дом увидел, что конфликт на Украине начал выходить из-под контроля из-за Франции, Германии и стран Прибалтики, которые решили действовать самостоятельно. Об этом YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший швейцарский разведчик Жак Бо.

Он высказал мнение, что США теряют свое влияние на Украине, так как некоторые страны Запада перестали согласовывать свои действия с американской стороной.

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«В Соединенных Штатах пришли к осознанию, что ситуацию нужно немного стабилизировать», — указал экс- разведчик.

Эксперт добавил, что часть государств НАТО присылают на Украину своих инструкторов и корректировщиков для артиллерии. США хотят избежать вовлечения Североатлантического альянса в конфликт, отметил Бо.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон указал на необходимость сдерживания России в том случае, если она «зайдет слишком далеко» на Украине. По его словам, Евросоюз слишком сильно рассчитывал на поддержку США, поэтому оказался сейчас «на остающихся позициях».