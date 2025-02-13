Российские военные несколько дней прорывали оборону ВСУ в селе Зоряное на Кураховском направлении, предварительно построив сухопутную переправу через реку Волчья. Об этом РИА «Новости» рассказал замкомандира взвода стрелкового отделения, 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Майор.

По его словам, украинские боевики заранее уничтожили все сухопутные переправы через реку Волчья. Российским штурмовикам пришлось преодолеть десятки километров по пересеченной местности, чтобы пробиться в село. При этом они несли на себе снаряжение, боеприпасы и провизию.

Майор добавил, что командование решило починить переправу, засыпать ее и сделать дорогу. Это заняло около четырех дней, причем под безостановочными обстрелами ВСУ.

«И на рассвете в самую наглую влетели на „буханках“, на пикапе. Высадились, и начали дочищать этот поселок», — сказал он.

Замкомандира добавил, что передовые группы ВС РФ уже зашли в село и заняли одну из улиц, но не хватало людей для продолжения зачистки. Прорвавшиеся в Зоряное мотострелки сразу рассредоточились по селу и начали зачищать дом за домом.

Майор сравнил бои в селе с обстановкой во время Великой Отечественной войны, когда оказываешься с противником «ствол на ствол, огонь в огонь». Боевики ВСУ начали убегать к позиций, бросая оружие, но не всем из них это удалось. Шесть из них сдались в плен.

Ранее бойцы ВС РФ окружили бойцов ВСУ в районе курского села Свердликово.