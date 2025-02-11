Mash: свыше 500 украинских бойцов попали в огневой мешок под Курском

Российские военные взяли в окружение свыше 500 бойцов ВСУ в районе села Свердликово в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

ВС России окружили боевиков в ходе контрнаступления, начавшегося у реки Локни. Населенный пункт перешел под контроль российских военных, там ведется зачистка территории.

Украинские солдаты стянули свои резервы в селе Юнаковка, расположенном в Сумском районе. Во время ротации бойцов ВСУ атаковали с помощью беспилотников.

В то же время российские войска продолжают наступать вдоль Черкасской Конопельки после освобождения Фанасеевки и в районе Погребков.

Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 505 человек живой силы. Также российская армия продвинулась в Харьковской области после взятия под контроль поселка Двуречная.