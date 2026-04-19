Власти Таганрога предупредили о громких «звуках-хлопках» в Приморском парке

Специалисты начали обезвреживать взрывоопасные предметы в Приморском парке Таганрога. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Чиновница предупредила жителей о том, что они могут услышать громкие «звуки-хлопки и взрывы контролируемого характера». Камбулова призвала горожан не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Власти держат ситуацию под контролем.

Ранее Камбулова сообщила, что Таганрог в ночь на 19 апреля подвергся воздушной атаки. Серьезные повреждения получил местный колледж и несколько коммерческих предприятий. Три человека обратились за медицинской помощью.

Отреагировал на ситуацию в Таганроге и глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отметил, что «воздушная атака» на регион «принесла тяжелые последствия».