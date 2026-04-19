Пожар начался на складах в Таганроге после удара ВСУ, три жителя пострадали

На складских помещениях в Таганроге после ракетного удара ВСУ начался пожар. Три человека пострадали, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в МАХ .

«Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла тяжелые последствия», — написал он.

Пострадала коммерческая инфраструктура, три человека обратились за медицинской помощью. На место ЧП прибыли сотрудники служб экстренного реагирования. Информация о последствиях на земле уточняется.

Накануне дрон ВСУ атаковал автомобиль в курском приграничье, три человека пострадали. Двое мужчин получили осколочные ранения головы, рук, ног и живота, у женщины — осколочные ранения рук. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их доставят в Курскую областную больницу.