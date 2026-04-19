В Таганроге из-за атаки ВСУ пострадали коммерческие предприятия и колледж

В результате ночной атаки ВСУ в Таганроге повреждения получили колледж и коммерческие предприятия. Об этом в телеграм-канале сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

По ее словам, три человека пострадали при атаке на город, госпитализация не потребовалась, им оказали необходимую помощь.

«Серьезные повреждения получили Таганрогский механический колледж, более десяти автомобилей, коммерческие предприятия», — уточнила Камбулова.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в воскресенье сообщал, что на местных складах после ракетного удара возник пожар. На месте происшествий работают экстренные службы и оценивают причиненный ущерб.

Минобороны утром 19 апреля рапортовало, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 13 дронов ВСУ над регионами России, в том числе Ростовской областью.