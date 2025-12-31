Серия взрывов прогремела в Одессе после массированной атаки «Гераней»

Российские войска нанесли массированный удар «Геранями» по энергетической инфраструктуре Одессы, произошла серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Украинские ресурсы сообщили, что в ряде районов пропали вода и электричество. На месте одного из прилетов возник мощный пожар.

Telegram-канал «ТСН новини/ТСН.ua» сообщил, что в Одессе в результате атаки ударными беспилотниками пропало еще и теплоснабжение. Предположительно, российские дроны атаковали местную ТЭЦ.

Ранее в Одесской области в порту Ильича взорвался беспилотник, на месте детонации БПЛА начался мощный пожар.