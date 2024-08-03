Власти Орловской области заявили о пострадавшем при налете украинских дронов

Губернатор Клычков: человек пострадал при атаке дронов на многоэтажку под Орлом

Фото: РИА «Новости»

Один человек пострадал во время массированной атаки дронов в Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков уточнил в своем Telegram-канале, что местный житель обратился в больницу после налета беспилотников на жилой дом в микрорайоне Болховский.

«На месте происшествия продолжаются оперативные мероприятия. Компания-застройщик возьмет на себя работы по восстановлению здания», — уточнил Клычков.

Два украинских беспилотника врезались в жилой многоэтажный дом под Орлом в ночь на 3 августа. Удары произошли с разницей в пару минут. Момент атаки попал на видео.

Вся Орловская область оказалась под массированным налетом вражеских БПЛА. В воздухе над регионом российские военные сбили 17 дронов.

Всего украинские боевики пытались атаковать российские территории с помощью 75 беспилотников. Под ударами оказались семь регионов России, больше всего дронов ликвидировали в Ростовской области.

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