Власти Луганска рассказали о разрушениях после обстрела ВСУ
Администрация Луганска: обстрел ВСУ разрушил два дома и повредил более 30
Обстрел Луганска со стороны украинских боевиков привел к полному разрушению двух жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города по итогам совещания оперативного штаба.
Там отметили, что различные повреждения получили 33 дома, три школы, два детских сада, кадетский корпус и колледж информационных технологий.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что члены регионального правительства выехали на места разрушений. Председатель кабмина региона Сергей Козлов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба.
Пасечник добавил, что разборы завалы разрушенных домов продолжаются. Пожарные и врачи делают все возможное, чтобы спасти людей.
По данным Минобороны, украинские боевики использовали для удара по Луганску дальнобойные ракеты ATACMS, полученные от США. Министр здравоохранения региона Наталия Пащенко заявила, что число раненых составило 35 человек, среди которых есть дети. В пресс-службе МЧС уточнили, что достали из-под завалов разрушенного дома трех погибших.