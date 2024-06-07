Три человека стали жертвами ракетного обстрела Луганска

МЧС: в Луганске из-за обстрела ВСУ погибли 3 человека, 7 достали из-под завалов

Фото: Пресс-служба МЧС

В Луганске в результате обстрела ракетами ATACMS погибли три человека. Из-под завалов обрушившегося дома спасли семерых местных жителей, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что обрушение произошло в подъезде жилого дома с первый по пятый этаж. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов семь человек. <…> К сожалению, погибли трое», — отметили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба МЧС
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Фото: Пресс-служба МЧС
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Фото: Пресс-служба МЧС
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В правительстве ЛНР уточнили, что из-за удара ВСУ повреждения получили две школы, три детсада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства и один из корпусов Далевского университета. Во всех зданиях взрывная волна выбила стекла.

По словам министра образования и науки республики Ивана Кусова, пострадавших и жертв среди персонала и воспитанников нет.

ВСУ обстреляли Луганск американскими ракетами ATACMS днем 7 июня. Глава ЛНР Леонид Пасечник показал последствия обстрела.

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