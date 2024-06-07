Три человека стали жертвами ракетного обстрела Луганска

В Луганске в результате обстрела ракетами ATACMS погибли три человека. Из-под завалов обрушившегося дома спасли семерых местных жителей, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что обрушение произошло в подъезде жилого дома с первый по пятый этаж. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов семь человек. <…> К сожалению, погибли трое», — отметили в пресс-службе.