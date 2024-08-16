Власти Курской области подтвердили удар ВСУ по мосту через реку Сейм

Смирнов подтвердил разрушение моста через реку Сейм после удара ВСУ

Фото: Телеканал «360»

Автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе разрушился в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Он отметил, что находится на связи с местной администрацией. Также в регионе продолжает работать оперативный штаб, по итогам которого опубликуют соответствующие решения.

Ранее стало известно, что украинские националисты разрушили мост через реку в поселке Глушково. В результате удара обрушился один из пролетов сооружения, поэтому машины не могут проехать по переправе.

Украинские боевики попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Российские военные оттеснили остановили продвижение ВСУ вглубь страны. Сейчас в регионе проходит массовая эвакуация населения.

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