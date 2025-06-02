Власти Иркутской области наградят мужчин, пытавшихся сорвать атаку дронов из фуры

Власти Иркутской области рассматривают возможность наградить граждан, пытавшихся препятствовать атаке ударных беспилотников в поселке Среднем Усольского района. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Вчера в социальных сетях опубликовали кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — написал он.

Глава движения «Зов народа» Руслан Шаламов призвал Минобороны и власти Иркутской области наградить местных жителей, которые пытались сорвать атаку беспилотников в регионе. По его словам, такие примеры мужества должны быть известны всей стране.

В воскресенье жители Иркутской области услышали взрывы и увидели фуру, из которой вылетали дроны. Кобзев отмечал, что БПЛА пытались атаковать военную часть в поселке Среднем.