Британский наемник Джеймс Уилтон погиб через несколько минут после начала своей первой миссии в зоне спецоперации. Российские военные его ликвидировали с помощью беспилотника, сообщила газета The Sun со ссылкой на его родственников.

О гибели 18-летнего Уилтона рассказал его лучший друг, американский доброволец Джейсон из 2-го «Украинского легиона». Он в зоне боевых действий на Украине потерял левую ногу.

«Это была первая и последняя миссия Джеймса. Нам пришлось пересечь открытое поле, где не было ни деревьев, ни укрытий, ничего, чтобы пополнить запасы других солдат», — рассказал он.

Джейсон добавил, что командовал группой. Их было шестеро. Когда они добрались до середины поля, то услышали жужжание в воздухе над ними. Джейсон с Уилтоном пытались убежать, когда за ними погнались три российских беспилотника. Один из дронов взорвался рядом с Уилтоном.

Он прилетел из Манчестера на Украину, чтобы воевать в рядах ВСУ, когда ему было 17 лет. Боевого опыта не имел. Только документ об окончании двухлетних курсов по уходу за животными и охране земельных ресурсов.

Ранее российские военные с помощью беспилотников атаковали штаб британских инструкторов в городе Бровары в Киевской области.