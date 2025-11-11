ВКС России в ответ на провокацию с МиГ-31 ударили «Кинжалами» по центру ГУР

Российские военные выпустили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары под Киевом. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По его данным, ВКС также поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где находились истребители F-16. ФСБ назвала атаку на военные объекты ответом на попытку ГУР совершить провокацию с угоном российского МиГ-31.

Ранее украинские и британские спецслужбы уговаривали российского штурмана отравить командира и угнать борт в сторону Одессы. Согласно плану, на территории Румынии западные системы ПВО должны были сбить оснащенный «Кинжалами» самолет и создать инфоповод для прессы.

Сначала с российским военным связался журналист из британского издания, а позже — сотрудник ГУР. При вербовке летчика он признался, что операцию по угону курировало украинское руководство, а также европейские представители. За угон истребителя российскому штурману обещали три миллиона долларов и иностранное гражданство.