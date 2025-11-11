Как ГУР готовило угон МиГ-31 с «Кинжалом»: ФСБ раскрыла детали провокации Киева против НАТО

ФСБ сорвала операцию ГУР Украины и британских спецслужб по угону МиГ-31 с «Кинжалами» в Румынию. По плану иностранных разведчиков, российский летчик должен был отравить командира и направить борт на базу НАТО. Подробности о готовившейся провокации сообщил Telegram-канал Shot .

По данным ФСБ, разведка Украины предлагала экипажу три миллиона долларов и иностранное гражданство за провокацию. С командиром связался журналист британского издания и предложил деньги за информацию о самолетах. Когда летчик отказался, спецслужбы переключились на штурмана.

Представитель ГУР рассказал, что операцию по угону курирует не только Украина, но и «европейские представители» и «партнеры из СИС Великобритании». Во время разговора со штурманом он также переслал фотографию летчика Максима Кузьминова с самогоном в руках, который убил сослуживцев и угнал вертолет на Украину. Позже предателя убили в Испании.

Разведчик предложил российскому военному нанести яд на кислородную маску командира МиГ-31, а затем перегнать борт в сторону Одессы — на базу НАТО в Констанце. У военного объекта самолет должны были сбить, создав тем самым инфоповод в прессе.

Провокацию собирались осуществить 4 ноября 2025 года. Представитель ГУР добавил в беседе со штурманом, что с ним бы в итоге ничего не случилось.