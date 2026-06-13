ВКС России поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

ВКС России планирующими бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-3000 нанесли огневое поражение двум пунктам временной дислокации боевиков ВСУ на территории ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«По выявленным целям экипажами ВКС России нанесены авиаудары с применением авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что военные поразили объект подразделения 63-й отдельной бригады ВСУ в районе Щурово и дислокацию бригады быстрого реагирования нацгвардии Украины.

Президент России Владимир Путин днем пообещал жесткий ответ на атаки боевиков ВСУ по мирным жителям. По его словам, удары по инфраструктуре нарастят настолько, что у противника отпадет нападать на гражданские объекты.

Ранее ударных дронов поразил более 40 целей ВСУ в Сумской области.