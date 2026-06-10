Расчет ударных FPV-дронов поразил более 40 целей ВСУ в Сумской области

Расчет ударных FPV-дронов 30-го мотострелкового полка группировки «Север» ликвидировал свыше 40 целей в Сумской области. Об этом заявил командир расчета с позывным Молодой в беседе с РИА «Новости» .

«С начала месяца подразделение совершило около 50 боевых вылетов. Было уничтожено около 40 целей. В основном поражаем укрытия противника, живую силу, подавляем огонь», — заявил он.

По словам Молодого, цели выявляют разведподразделения. Использование ударных беспилотников дает возможность выполнять боевые задачи без захода в зону огня противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки украинская армия лишилась более 1,3 тысячи человек в зоне спецоперации. Также ВСУ потеряли 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, девять управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.