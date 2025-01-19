Визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Украину мог стать предвестником заката киевского режима. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X .

«Ярче всего свеча горит перед тем, как погаснуть», — написал он, комментируя встречу Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее столетнее соглашение о партнерстве киевских властей с Великобританией назвали макулатурой. По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, документ потеряет силу после выборов на Украине.

Стармер в рамках достигнутого с Зеленским соглашения пообещал передать новое вооружение, в том числе 150 артиллерийских стволов производства Sheffield Forgemaster и специально разработанную мобильную систему противовоздушной обороны. Кроме того, Великобритания заявила о готовности отправить на Украину своих курсантов для обмена опытом с бойцами ВСУ.