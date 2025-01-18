Последняя надежда Зеленского? Что Стармер пообещал Украине

Украина и Великобритания в ходе визита британского премьер-министра Кира Стармера в Киев подписали столетнее соглашение о партнерстве. Владимир Зеленский назвал событие историческим, а Стармер пообещал новые поставки вооружения ВСУ. Каких договоренностей достигли стороны, в чем выгода Британии и как это может повлиять на развитие украинского кризиса — в материале 360.ru.

Для подписания соглашения о столетнем сотрудничестве Стармер 16 января прилетел в Киев. Визит стал первым за время его пребывания на посту премьер-министра Великобритании. На совместной с Зеленским пресс-конференции политик заявил, что Лондон в ближайшем будущем передаст Киеву новую мобильную систему противовоздушной обороны, которую разработали специально с учетом потребностей Украины.

Фото: РИА «Новости»

Он напомнил, что с начала года Британия уже направила порядка трех миллиардов долларов на военную помощь Украине. Также, по словам Стармера, в течение нескольких недель стране передадут 150 артиллерийских стволов производства расположенной в Шеффилде компании Sheffield Forgemasters. «Сегодня поистине исторический день, наши отношения теснее, чем когда-либо», — отреагировал Зеленский.

Фото: U.S. Department of Defense

Британия отправит на Украину своих курсантов Важным пунктом партнерства двух государств останется обучение украинских военных. И в этом направлении Британия готова зайти еще дальше: страна начнет отправлять на Украину британских курсантов для перенимания опыта ВСУ. «Украинские курсанты офицерской школы будут проходить подготовку в Королевской военной академии в Сандхерсте, что поможет развивать будущих военных лидеров Украины. Британские курсанты также смогут посещать учебные заведения для подготовки на Украине, получая знания из первых рук от украинских вооруженных сил», — отметили в заявлении офиса британского премьера.

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Интересы британского бизнеса Соглашение затронуло еще несколько направлений. В нем есть пункты о построении консенсуса по членству Украины в НАТО, расширении торгового сотрудничества и взаимодействия в области энергетики, «укреплении безопасности» в Черном, Азовском и Балтийском морях. Кроме того, за Великобританией закрепили статус предпочтительного партнера Украины в сфере стратегии добычи важнейших полезных ископаемых и природных ресурсов. Документ составляли именно с учетом интересов британского бизнеса, пояснила «Известиям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Кира Годованюк. Его влияние больше проявится в будущий период восстановления Украины. «Речь идет об интересах собственного бизнеса, который будет оперировать в рамках сделок по стратегически важным природным ресурсам, в том числе в сделках по зерну. Стармер отдает предпочтение тем внешнеполитическим задачам, которые должны в первую очередь решать социально-экономические вопросы его собственной страны», — сказала она.

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как соглашение повлияет на спецоперацию На развитие конфликта между Украиной и Россией подписанное соглашение не повлияет никак, заметил в беседе с 360.ru политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов. «Это история из области политического маркетинга. Любые соглашения сроком больше, чем на 10 лет, можно назвать политическими фантазиями. Смысл документа один — создать эффект политической прочности Зеленского, дать киевскому режиму некую надежду», — заметил он. Визит Стармера, добавил Маркелов, дал Великобритании шанс отчитаться о своих действиях перед США. «Однако Украине ничего принципиально значимого Британия на сегодняшний день предложить не может», — заключил собеседник 360.ru.