Соглашение о вековом партнерстве с Великобританией потеряет силу после выборов на Украине. На это указал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого держат в украинском СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Я извиняюсь, а Величайший (Владимир Зеленский — прим. ред.) подписал столетнее соглашение как кто? С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете. Это макулатура, которая будет денонсирована сразу же после выборов на Украине», — заявил Дубинский.

Британский премьер-министр Кир Стармер в рамках партнерства пообещал новые поставки вооружения ВСУ. По его словам, в ближайшее время Лондон передаст Киеву мобильную систему противовоздушной обороны, разработанную специально для потребностей Украины, и 150 артиллерийских стволов производства Sheffield Forgemasters.

Также Великобритания начнет отправлять на Украину своих курсантов для обмена опытом с ВСУ.