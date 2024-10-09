Вирусолог оценил риск вспышки вируса Марбург в рядах ВСУ

Вероятность распространения африканского смертельного вируса Марбург в рядах ВСУ назвали возможным сценарием. Об этом руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил в беседе с RT .

Профессор вирусологии прокомментировал новость о выявлении на Украине зараженного вирусом Марбург польского наемника.

«Конечно есть, потому что он достаточно легко распространяется», — заявил вирусолог.

Чепурнов пояснил, что вирус распространяется не воздушно-капельным путем, а через инфицированную кровь и любые другие выделения больного человека. Во фронтовых и госпитальных условиях к зараженным часто прикасаются без защиты, поэтому передача вируса возможна.

Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко не исключил завоза вируса Марбург в Россию из-за большого числа поездок россиян за рубеж.