Военный из Польши привез на Украину опасный вирус Марбург, по своему действию схожий с Эболой, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, наемника экстренно доставили в инфекционную больницу Ужгорода. До этого он несколько месяцев находился в военном госпитале в польском городе Щецин, расположенном на границе с Германией.

«Ранее в Гамбурге медики обнаружили первые вспышки заразы у студентов-медиков, которые заразились от африканцев», — отметили в сообщении.

В ряды Вооруженных сил Украины поляк попал после обучения на родине. После пересечения границы мужчине стало плохо, сейчас он находится в инфекционной больнице во Львове. Его сослуживцев из подразделения в составе ВСУ отправили на карантин.

Ранее российские снайперы ликвидировали группу из 12 польских наемников на Харьковском направлении. Иностранцев выслеживали три дня, а затем уничтожили их в Шервудском лесу под Изюмом.