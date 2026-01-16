Ответственность за новый удар гиперзвуковыми ракетами «Орешник» по Украине лежит на Евросоюзе и НАТО. Именно Запад отправил украинских военных на смерть, сообщил американский военный аналитик Андрей Мартьянов на YouTube-канале Гарленда Никсона.

По его словам, январская атака «Орешника» на объекты критической инфраструктуры вызвала шок повсюду. При этом власти Украины старались не признавать масштабы ущерба и делали вид, будто произошедшее не имело большого значения. Мартьянов назвал западных лидеров военными преступниками, потому что именно они бросили украинцев на заведомо проигранную борьбу.

«Кураторы из Вашингтона, Лондона и Европейского союза — это на самом деле военные преступники и преступники против человечности. Они намеренно убивают военнослужащих из ВСУ, посылая их сражаться с непробиваемой бетонной стеной. С этим НАТО не может бороться», — сказал аналитик.

Российские войска выпустили «Орешник» по Украине 9 января. Одной из целей стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, на котором среди прочего обслуживали американские истребители F-16