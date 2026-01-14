«Россия может». В США оценили сигнал Западу, посланный Москвой во Львове

TNI: удар «Орешником» по целям во Львове стал выверенным сигналом РФ для Запада

«Кинетическая дипломатия» Кремля, запустившего гиперзвуковой ракетой «Орешник» по целям во Львове, оказалась продуманным сигналом для НАТО. Западу напомнили про возможности России, сообщило издание The National Interest.

«Этот удар <…> был выверенным сигналом для НАТО: Россия может запускать ракеты с ядерными боеголовками, которые западные системы ПВО не в состоянии перехватить», — заявили в материале.

Запад же более не способен поставлять Киеву вооружение. Кроме того, США заявили о своих территориальных амбициях в Арктике, давит на Гренландию и Данию, желая приобрести остров, а также вторглись в Венесуэлу, похитив ее законного президента Николаса Мадуро.

Автор статьи задался вопросом, какие сейчас отношения между Россией и США. Нужно ли расценивать удар «Орешником» как реальную угрозу со стороны России или это сигнал непредсказуемой администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее политобозреватель Скотт Риттер сравнил США с бешеной собакой, которую нельзя застрелить из-за наличия у нее ядерного оружия. Только Москва способна поставить Вашингтон на место.

