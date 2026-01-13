Подрезали крылья не ВСУ, а НАТО: когда «Орешник» снова ударит по тыловой столице Украины

Удар «Орешником» по Львовскому авиазаводу 9 января не только парализовал производство тяжелых беспилотников для ВСУ, но и лишил противника возможности ремонтировать и обслуживать свои немногочисленные F-16 и МиГ-29. Российские военные эксперты назвали это возмездием за атаку украинских дронов на резиденцию Владимира Путина на Валдае. И вероятнее всего, совсем скоро во Львове снова будет жарко.

Удар по гигантскому авиазаводу ВСУ 9 января Поражение Львовского государственного авиационно-ремонтного завода подтверждали в Минобороны России. Там же уточнили, что на этом объекте собирали беспилотные летательные аппараты, которые ВСУ использовали для ударов по территории нашей страны. Помимо этого, на заводе ремонтировали и обслуживали военные самолеты, в том числе F-16 и МиГ-29. Удар ракетного комплекса «Орешник» поразил производственные цеха, складские помещения с дронами, а также инфраструктуру заводского аэродрома.

Фото: ДСНС Украины

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов, оценивая последствия случившегося, назвал их катастрофическими для ВСУ. И это не преувеличение. Посудите сами: производство ударных дронов остановлено. И вероятнее всего, не только БПЛА. Дело в том, что на всех подобных заводах на сегодняшний день развернут в том числе выпуск ракетного вооружения;

ремонт и обслуживание боевых самолетов стоит на паузе;

наконец выведен из строя не только авиационный ремонтный завод, но и частично места стоянки самолетов плюс ВПП. «То есть, нарушено функционирование авиационного комплекса в целом и системы управления, в том числе государственного, поскольку стала затруднена переброска специалистов администрации Зеленского из Киева во Львов и обратно, а также переброска специалистов командных пунктов управления войсками», — уточнил генерал-майор в беседе с aif.ru.

Фото: ДСНС. Украины

Почему Скнилов тоже стал целью «Орешника»? Также Попов не исключил, что другой вероятной целью российского удара могла стать авиабаза Скнилов подо Львовом. Этот объект очень важен для ВСУ, так как его можно использовать по всем направлениям военно-гражданского назначения.

Там хорошая посадочная полоса, близость коммуникации к самому городу. <…> Это крайне удачное место для аэродрома, поскольку там, в районе Львова, находится и командный пункт. Еще в советское время были организованы бункеры для размещения центров принятия решений, сейчас они, конечно, модернизированы. Владимир Попов

Кроме того, рядом с авиабазой расположен Яворовский полигон, где традиционно дислоцировались иностранные инструкторы и военные контингенты.

Фото: Bandanschik / Википедия

Таким образом, подчеркнул Попов, «Орешник» мог не только парализовать завод, но разрушить нормальную работу авиационного комплекса в целом. А это, безусловно, отразится и на государственной системе управления, так как администрации президента Украины Владимира Зеленского будет крайне проблематично перебрасывать из Киева во Львов и обратно как своих сотрудников, так и специалистов командных пунктов управления войсками.

На Скнилове расположены узлы связи для коммуникаций, которые используют как проводную связь, так и радиотехническую связь, то есть, речь идет о связи дальнего действия и локационных станциях. В комплексе это не только узел связи, но и радионавигационные системы управления войсками Владимир Попов

На фоне происходящего любопытной выглядит и крайне сдержанная реакция Запада, хотя завод, по которому прилетело разделяющимися головными частями российской ракеты, обслуживал самолеты стран НАТО.

«Заметьте молчание Европы/Запада <…> молчание говорит громче, чем слова. Уровень осуждения низкий <…> что означает, что уровень цели был высоким. Ожидайте трагических несчастных случаев на лыжах среди сотрудников НАТО в ближайшем будущем», — рекомендовал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

И именно куча трупов офицеров НАТО и уничтоженные самолеты могут говорить о серьезности удара, а не поражение газового хранилища, из тех, что мы пару раз в месяц разносим на молекулы. Не так давно развалили в Одесской области, хватило «Герани-2», все поохали и успокоились. Сергей Лебедев

Авторы телеграм-канала «Военная хроника» не исключают, что этот удар «Орешником» по целям во Львовской области еще повторится, чтобы добить завод полностью. Тогда значительная часть обслуживающих авиацию ВСУ мощностей перестанет функционировать не просто на время, а насовсем. «Проблема в том, что построены такие объекты определенным образом и именно по этой причине для их полного вывода из строя потребуются повторные удары», — пояснили эксперты «ВХ». Помимо этого, нужно принимать во внимание, что Львов в целом уже давно стал тыловой столицей ВСУ. Он удаленный, но крайне важный административно-командный центр. «В администрации Зеленского и систем Генштаба и всех спецподразделений он используется как орган надежного тылового управления войсками», — подчеркнул Владимир Попов. С учетом этого нанесение ударов по объектам ВСУ в этом регионе имеют огромное значение. Остается только ждать продолжения.