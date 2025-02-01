«Википедия» удалила статью о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное

Модераторы «Википедии» удалили статью о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное в Курской области. Такие данные появляются при попытке открыть страницу сайта интернет-энциклопедии.

«К сожалению, эту страница удалили в течение последних 24 часов», — указали в сообщении.

Согласно информации на сайте, один из пользователей удалил материал 1 февраля. Кроме того, ранее статью маркировали как «страницу, созданную для вандализма».

Боевики ВСУ устроили массовые убийства и изнасилования в селе Русское Поречное в сентябре 2024 года. Украинский военнопленный Евгений Фабрисенко рассказал, что ему и его сослуживцам приказали зачистить поселок от мирных жителей.

Они убили 11 мужчин и трех женщин. Еще восемь мирных жительниц националисты изнасиловали, после чего тоже убили. Потом перенесли тела 22 жертв в подвалы. Перед уходом боевики закидали мертвых людей гранатами. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.