«Везу в пекло». Командир Аид показал «пророчество» для ВСУ

Российские военные обнаружили на уничтоженном в Судже автомобиле ВСУ «пророческую» надпись. Фото с украинской машиной командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид опубликовал в своем Telegram-канале.

«Архивное. Суджа. Как съездили?» — написал он под снимком.

На кадрах видно, что на автомобиле, рядом с которым запечатлен российский боец, была надпись «Везу в пекло».

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» нашли зажигалку военнослужащего ВСУ с вопросом «с того света». На предмете был изображен военный летчик и надпись на украинском языке: «Ты веришь в привидения?». Хозяина зажигалки ликвидировали в боях за Суджу.

Минобороны России сообщило об освобождении Суджи в Курской области 12 марта. Позже в городе обнаружили автомобиль с останками двух мирных жителей, которых боевики убили в начале вторжения.