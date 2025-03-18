Сегодня 04:43 В Судже нашли зажигалку украинского военного с вопросом с того света Зажигалку с вопросом о приведениях нашли бойцы ВС РФ в Судже 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

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Бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили необычную зажигалку со странным посланием в Судже. Об этом сообщил командир разведгруппы с позывным Аид в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал фото предмета. Это недорогая черная зажигалка с рисунком военного пилота. Здесь же лаконичный вопрос на украинском языке: «Ты веришь в привидения?»

«Тебе виднее», — ответил на вопрос Аид.

Из следующего замечания бойца «Ахмата» становится понятно, что хозяина зажигалки, украинского военного, ликвидировали в боях за Суджу. Минобороны России сообщило об освобождении Суджи, города в Курской области, 12 марта. Бегущие из этого населенного пункта украинские войска бросили танки и сослуживцев.