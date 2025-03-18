В Судже нашли зажигалку украинского военного с вопросом с того света

Бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили необычную зажигалку со странным посланием в Судже. Об этом сообщил командир разведгруппы с позывным Аид в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал фото предмета. Это недорогая черная зажигалка с рисунком военного пилота. Здесь же лаконичный вопрос на украинском языке: «Ты веришь в привидения?»
«Тебе виднее», — ответил на вопрос Аид.
Из следующего замечания бойца «Ахмата» становится понятно, что хозяина зажигалки, украинского военного, ликвидировали в боях за Суджу.
Минобороны России сообщило об освобождении Суджи, города в Курской области, 12 марта. Бегущие из этого населенного пункта украинские войска бросили танки и сослуживцев.
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