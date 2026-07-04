«Везет тому, кто везет». Путин напомнил военным о народной мудрости

Выступивший с докладом о дальнейшем продвижении бойцов в зоне спецоперации командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис восхитил президента России Владимира Путина. Глава государства поздравил офицера со значительными успехами.

«Знаете, у нас в народе, как говорят: везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально», — заявил Путин.

Президент добавил, что в беседе с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым подчеркивал о необходимости направлять наиболее успешных офицеров на повышение квалификации. В том числе в Академию Генерального штаба.

Президент России Владимир Путин по итогам выступлений командиров группировок войск на совещании с руководством Генерального штаба назвал освобождение Константиновки и первым и важным этапом для открытия пути к Краматорску и Славянску.