Президент Владимир Зеленский устроил военную провокацию в Курской области, чтобы «под шумок» еще на три месяца продлить мобилизацию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Она отметила, что Зеленский уже подписал закон о продлении мобилизации, пока жители страны наблюдали за «мясорубкой» в Курской области.

«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию», — подчеркнула дипломат.

Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил, что военные остановили продвижение ВСУ под Курском. Украинская армия за два дня наступления лишилась 300 боевиков и 54 единиц техники, указал он. По его словам, операция на границе закончится победой ВС России и разгромом противника.