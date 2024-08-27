Въезд в село Белгородской области ограничат из-за сложной обстановки

Въезд в село Вязовое Краснояружского района ограничат с 27 августа из-за сложной оперативной обстановки. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале .

Он уже говорил о том, что из-за оперативной обстановки для въезда закрыли 35 населенных пунктов. Ситуация остается сложной, поэтому Гладков планирует обсудить с оперштабом решение по отселению сел Дроновка и Пороз Грайворонского округа, а также села Старый Хутор Валуйского округа.

Специальные комиссии будут объяснять каждому жителю порядок отселения, выплат и других деталей.

«В селе Вязовое Краснояружского района с сегодняшнего дня введен тот же режим, который действует в селе Колотиловка», — добавил Гладков.

Ночью дежурные средства ПВО уничтожили три беспилотника над Белгородской областью. Накануне украинские боевики обстреляли Шебекино, в результате пострадали два человека. Мужчину и женщину с ранениями доставили в центральную районную больницу.