Въезд в село Белгородской области ограничат из-за сложной обстановки

Гладков: въезд в село Вязовое ограничат из-за сложной оперативной обстановки

Фото: РИА «Новости»

Въезд в село Вязовое Краснояружского района ограничат с 27 августа из-за сложной оперативной обстановки. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.

Он уже говорил о том, что из-за оперативной обстановки для въезда закрыли 35 населенных пунктов. Ситуация остается сложной, поэтому Гладков планирует обсудить с оперштабом решение по отселению сел Дроновка и Пороз Грайворонского округа, а также села Старый Хутор Валуйского округа.

Специальные комиссии будут объяснять каждому жителю порядок отселения, выплат и других деталей.

«В селе Вязовое Краснояружского района с сегодняшнего дня введен тот же режим, который действует в селе Колотиловка», — добавил Гладков.

Ночью дежурные средства ПВО уничтожили три беспилотника над Белгородской областью. Накануне украинские боевики обстреляли Шебекино, в результате пострадали два человека. Мужчину и женщину с ранениями доставили в центральную районную больницу.

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