Пять беспилотников уничтожили за ночь в двух регионах России

Минобороны: ПВО за ночь сбила в Белгородской и Курской областях пять БПЛА ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили два беспилотных аппарата над Курской и три — над Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА пресекли в течение прошедшей ночи. Дежурные средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата над Курской областью и два — над Белгородской», — заявили в ведомстве.

Днем ранее в Энгельсе и Саратове развернули оперативные штабы для оказания помощи жильцам многоэтажных домов, которые получили повреждения в результате атаки беспилотников на регион. Губернатор Роман Бусаргин отмечал, что специалисты оценят сумму ущерба для выплаты компенсаций.

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