Два человека пострадали при атаке ВСУ на Шебекино

Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ Шебекина два человека получили ранения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

В результате повторных обстрелов Вооруженных сил Украины ранения получили два жителя Шебекина. Мужчину и женщину доставили в центральную районную больницу, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчина и женщина с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног бригадами СМП доставляются в городскую больницу № 2. Оказывается вся необходимая помощь», — написал он.

Также Гладков рассказал, что после атаки ВСУ в трех частных домах выбило окна, посекло фасады и заборы. Еще в одном доме пробило крышу и потолок. Также осколками посекло два легковых автомобиля. Оперативные службы продолжат работать на месте.

Накануне украинские боевики дронами атаковали легковой автомобиль на белгородской трассе. Ранения получили двое мирных жителей.

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