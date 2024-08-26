Два человека пострадали при атаке ВСУ на Шебекино

В результате повторных обстрелов Вооруженных сил Украины ранения получили два жителя Шебекина. Мужчину и женщину доставили в центральную районную больницу, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчина и женщина с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног бригадами СМП доставляются в городскую больницу № 2. Оказывается вся необходимая помощь», — написал он.

Также Гладков рассказал, что после атаки ВСУ в трех частных домах выбило окна, посекло фасады и заборы. Еще в одном доме пробило крышу и потолок. Также осколками посекло два легковых автомобиля. Оперативные службы продолжат работать на месте.

Накануне украинские боевики дронами атаковали легковой автомобиль на белгородской трассе. Ранения получили двое мирных жителей.