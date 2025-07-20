Ветераны СВО провели урок мужества для волонтеров в Люберцах

Представители отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Люберцах Максим Чусовитин и Сергей Сергеев провели урок мужества для волонтеров «Молодой гвардии Единой России». Они рассказали ребятам истории о службе и подчеркнули, как важно любить Родину и выполнять свой гражданский долг.

Гости побеседовали с молодогвардейцами о значении защиты Отечества, о патриотизме и о том, почему важно помогать стране и друг другу. Руководитель Люберецкой Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин отметил, насколько важно проводить подобные занятия с молодежью.

«Необходимо передавать свой опыт, учить любви к Родине и воспитывать чувство ответственности за свою страну. Только вместе мы можем сохранить наши ценности и будущее России», — добавил Александр Кулагин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.