Ветераны СВО провели урок мужества для школьников в Воскресенске

Члены Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске Олег Ивашкин и Петр Суханов провели практическое занятие для молодежи. Вместе они отработали действия в экстремальных ситуациях в рамках проекта «Наставник Z».

Ветераны провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи в критических ситуациях и по начальной военной подготовке, а также отработали навыки самообороны и защиты.

«Сильная Россия начинается с сильных, подготовленных граждан. Сегодняшние практические занятия — это не просто обучение, а воспитание ответственности и готовности прийти на помощь в любой ситуации», — отметил член Ассоциации ветеранов СВО Олег Ивашкин.

Проведение таких уроков помогает сформировать у подрастающего поколения патриотические ценности.

