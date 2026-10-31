Ветераны СВО примут участие в финале чемпионата «Абилимпикс»

Ветераны специальной военной операции примут участие в в финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества». Мероприятие состоится 2 ноября 2026 года в «Тимирязев-центре» в Москве.

В финале поучаствуют бойцы, победившие на региональных этапах. В рамках чемпионата «Защитники Отечества» организуют выставку производителей адаптивной одежды для ветеранов СВО.

Одежда отличается тем, что ее разработали с учетом физиологических особенностей людей с инвалидностью. С 2025 года фонд выделил бойцам более трех тысяч комплектов всесезонной одежды.

С участием руководства «Защитников Отечества» состоится креативный диалог «Неограниченные возможности». Сомодератором сессии выступит участник СВО Владислав Ефремов с позывным Гусар. Вдохновляющими историями поделятся Герой России Максим Бахарев, фигуристка Ирина Слуцкая, четырехкратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2010 года Ирек Зарипов и член национальной паралимпийской сборной Ярослав Святославский.

С творческими номерами выступят пострадавшая при обстреле Горловки 16-летняя Полина Гладких и певица Диана Гурцкая.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится среди ветеранов СВО с 2025 года по поручению президента.