Ветераны СВО из Серпухова выиграли серебро на областном спортивном турнире

В Наро-Фоминске 27 июня прошел традиционный турнир «Кубок Мужества» среди ветеранов боевых действий, приуроченный ко Дню основания города. В соревнованиях приняли участие 31 команда из муниципальных округов Московской области.

Впервые в истории турнира к состязаниям присоединились члены семей ветеранов, которые соревновались отдельно и приносили дополнительные баллы в общекомандный зачет. Серпухов на турнире представили две команды.

Программа соревнований объединила силовые дисциплины и интеллектуальные игры: пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, шахматы, паралимпийскую боччу, адаптивный гиревой спорт, фиджитал-бокс (VR бокс), а также настольные игры для членов семей ветеранов — кульбута, жульбак и каронхолл.

Серпуховские спортсмены показали выдающиеся результаты. Алексей Нагайцев занял третье место по фиджитал-боксу. Вячеслав Графкин стал вторым по пауэрлифтингу в категории до 65 килограммов. Александр Дидык стал абсолютным чемпионом, завоевав первое место по метанию ножа и первое место по фиджитал-боксу в категории V. Виктор Зануда принес бронзу команде, заняв третье место по фиджитал-боксу. Сергей Томбов вошел в состав серебряной сборной.

По итогам напряженной борьбы команда из Серпухова уступила победителю всего три балла, подтвердив высокий спортивный уровень и волю к победе.